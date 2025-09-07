Катар — Россия, Дончич против Италии, Синнер против Алькараса: что смотреть сегодня

Футбол. Товарищеский матч. Катар — Россия
18:15. Где смотреть: «Матч ТВ».
Катар очень неудобный для России соперник. С 2011 года наша сборная трижды ездила на выезд в эту страну и ни разу не смогла победить: две ничьи и одно поражение. После триумфа на Кубке Азии и выступления на домашнем чемпионате мира катарцы переживают определенный спад. Так, в отборе были крупные поражения от Ирана (1:4), Кыргызстана (1:3) и Узбекистана (0:3). О текущей форме команды наиболее красноречиво говорят результаты последних товарищеских матчей — поражение от Ливана (0:1) и ничья с Бахрейном (2:2).
Россия домашней игрой против Иордании (0:0) тоже не впечатлила. Хотя рекордная 18-матчевая беспроигрышная серия все еще продолжается, скепсиса в отношении уровня игры национальной команды становится все больше. В предстоящем матче Валерий Карпин заиграет более боевой состав: Сафонов, Головин, Миранчук должны выйти с первых минут, а в обороне помогут Дивеев и Глебов. Сборная нуждается в убедительной победе, которая вернет доверие болельщиков и покажет, что она движется в правильном направлении. С этой точки зрения предстоящий матч имеет большую важность для национальной команды.
Баскетбол. Евробаскет. ⅛ финала. Италия — Словения
18:30. Где смотреть: Okko.
Самая интересная пара стартового раунда плей-офф Евробаскета. Италия мощно прошла групповой этап, оставив за собой реноме самой оборонительной команды турнира, пропуская всего 66,6 очков за игру. Отличный подбор игроков, глубокая ротация и хорошая форма лидеров — то, на что опирается главный тренер «скуадры адзурры» Джанмарко Поцекко.
У Словении опора одна — Лука Дончич. Мало того, что состав словенцев за последние годы существенно ослаб, так еще и команда приехала на турнир без натурализованного игрока. Словенские игроки сейчас играют либо на родине, либо в клубах третьего европесйкого эшелона. В таких условиях команда Дончича начала турнир с двух поражений, но затем сумела перестроиться, выиграла три матча подряд и вышла в плей-офф. Победа над Израилем (106:96) выглядела как заявление — мы будем бороться до последнего.
Сам Дончич демонстрирует фантастическую форму, набирая в среднем 32,4 очка за игру. За лето он похудел на 15 кг, что позволяет ему быстрее перемещаться по площадке, активнее участвовать в позиционных атаках и эффективнее действовать в защите. Предстоящий матч — один из ключевых в международной карьере Дончича, где для выхода в ¼ финала ему предстоит выдать по-настоящему историческую игру.
Теннис. US Open. Нью-Йорк. Мужчины. Финал. Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
21:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Синнер и Алькарас встречаются в финале третьего «Большого Шлема» подряд. Победитель не только заберет титул, но и оставит за собой звание первой ракетки мира. Синнер является действующим чемпионом US Open и ему предстоит столкнуться с любопытной серией — с 2008 года никому не удалось стать чемпионом в Нью-Йорке два раза подряд. Алькарас подходит к матчу в более уверенным и мотивированным и в великолепной физической форме, чего не скажешь про Синнера, который в полуфинале прибег к медицинскому таймауту.
Сегодня в Нью-Йорке ожидается дождь, поэтому велика вероятность того, что финал пройдет под крышей. Это сыграет на руку Синнеру, который имеет преимущество в помещении. Итальянец идет небольшим фаворитом по мнению букмекеров, но его преимущество здесь абсолютно номинальное. Матч остается непредсказуемым, а зрителей ждут несколько часов захватывающего тенниса высочайшего уровня.
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Европа. Группа E. 2-й тур. Турция — Испания
21:45. Где смотреть: Okko.
Один из самых интригующих матчей сегодня состоится в Конье, где пройдет битва двух лидеров группы Е. В первом туре турки удачно съездили в Грузию (3:2), а испанцы — в Болгарию (3:0). Турция рубится за шанс впервые с 2002 года сыграть на ЧМ, а для этого было бы очень кстати зацепить очки с Испанией хотя бы дома.
Испанцы продолжают доминировать и не проигрывают в официальных матчах более двух лет, но такие серии имеют свойство внезапно прерываться. Команда Луиса де ла Фуэнте является фаворитом, но Турции вполне по силам дать бой. Украшением матча должна стала дуэль молодых звезд «Реала» и «Барселоны» — Арды Гюлера и Ламина Ямаля. Нет сомнений, что матч выдастся событийным и голов в нем будет предостаточно.