Катар — Россия, Дончич против Италии, Синнер против Алькараса: что смотреть сегодня

Синнер и Алькарас встречаются в финале третьего «Большого Шлема» подряд. Победитель не только заберет титул, но и оставит за собой звание первой ракетки мира. Синнер является действующим чемпионом US Open и ему предстоит столкнуться с любопытной серией — с 2008 года никому не удалось стать чемпионом в Нью-Йорке два раза подряд. Алькарас подходит к матчу в более уверенным и мотивированным и в великолепной физической форме, чего не скажешь про Синнера, который в полуфинале прибег к медицинскому таймауту.