Игрок «Барселоны» получил травму в расположении сборной Испании

В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. После 8 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице, на 2 балла отставая от лидирующего «Реала».