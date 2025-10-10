Ричмонд
Игрок «Барселоны» получил травму в расположении сборной Испании

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Даниэль Ольмо не примет участие в матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года с Грузией и Болгарией из-за повреждения.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), футболист почувствовал мышечную боль в левой ноге во время тренировки. По этой причине было проведено дополнительное обследование, диагностировавшее мышечную травму. Ольмо вернется в Барселону.

11 октября сборная Испании проведет домашний матч против Грузии, а 14 октября — примет команду Болгарии.

В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. После 8 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице, на 2 балла отставая от лидирующего «Реала».