Игрок «Барселоны» получил травму в расположении сборной Испании

Как сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), футболист почувствовал мышечную боль в левой ноге во время тренировки. По этой причине было проведено дополнительное обследование, диагностировавшее мышечную травму. Ольмо вернется в Барселону.
11 октября сборная Испании проведет домашний матч против Грузии, а 14 октября — примет команду Болгарии.
В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. После 8 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице, на 2 балла отставая от лидирующего «Реала».