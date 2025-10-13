Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.55
П2
1.37
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.10
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.39
X
3.75
П2
1.71
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.57
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.50
П2
1.31
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.40
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Македония
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.04
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Уэльс
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.92
П2
1.78
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
0
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
1
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Гибралтар
0
П1
X
П2

Казахстан в отборе на ЧМ, теннис и КХЛ: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях понедельника, 13 октября, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: КФФ

Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. 8-й тур. Группа J. Северная Македония — Казахстан

20:55 Где смотреть: Okko Спорт.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа J, 13.10.2025, 21:45
Северная Македония
-
Казахстан
-

Сборная Казахстана на выезде сыграет против Северной Македонии в матче 8-го тура квалификационного турнира к ЧМ-2026.

Северная Македония проводит отборочный турнир на высоком уровне. Команда дважды сыграла вничью с Бельгией и один раз с Уэльсом (1:1), дважды разгромила Лихтенштейн и уже успела одолеть Казахстан с минимальным преимуществом (1:0). Северная Македония не потерпела ни одного поражения и занимает первую строчку в группе J, опережая Бельгию и Уэльс, у которых есть одна игра в запасе.

Казахстан не может похвастаться такими успехами. Национальная команда в шести матчах одержала две победы над Лихтенштейном со счетом 2:0 и 4:0 и уступила в остальных встречах. Сборная Казахстана занимает предпоследнее место в группе J. Сможет ли и.о. главного тренера Талгат Байсуфинов подготовить команду и нанести поражение Северной Македонии? Ответ узнаем уже сегодня.

Также в рамках отбора на ЧМ-2026 сегодня, 13 октября, сыграют Уэльс и Бельгия, Исландия и Франция и другие национальные команды. Все трансляции доступны в Okko Спорт.

Теннис. Женщины. Нинбо. 1-й круг. Диана Шнайдер (Россия, 19) — Ван Сиюй (Китай, 145)

14:30* (время начала матча может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

В матче первого круга турнира категории WTA 500 в Нинбо 19-я ракетка мира Диана Шнайдер встретится с представительницей Китая Ван Сиюй, которая располагается на 145-м месте в мировом рейтинге.

Ранее спортсменки встречались между собой дважды. В 2024 году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер уступила китаянке в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Годом ранее россиянка также проиграла Ван Сиюй на соревнованиях в Гуанчжоу (4:6, 5:7).

Азиатская серия пока складывается неудачно для Шнайдер на трех турнирах подряд она не смогла преодолеть барьер второго раунда. На заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» Открытом чемпионате США 21-летняя теннисистка потерпела поражение в первом круге. Получится ли у Шнайдер реабилитироваться в Нинбо? Узнаем это уже сегодня.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Северсталь» — «Локомотив»

19:00 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 7, 13.10.2025, 19:00
Северсталь
-
Локомотив
-

Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» приезжает в гости к «Северстали» в Череповец.

«Локомотив» под руководством главного тренера Боба Хартли возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, опережая ближайшего преследователя «Торпедо» на одно очко. В последнем матче «Локомотив» потерпел поражение от челябинского «Трактора» со счетом 1:3.

«Северсталь» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками. В конце сентября и начале октября у подопечных Андрея Козырева была шестиматчевая выездная серия, где они одержали три победы и потерпели три поражения. В последнем матче «Северсталь» на своей арене обыграла «Сочи» со счетом 3:0.

Железнодорожники уже дважды были сильнее «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ и попытаются добыть еще одну победу.

