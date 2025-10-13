Казахстан в отборе на ЧМ, теннис и КХЛ: что смотреть сегодня

Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. 8-й тур. Группа J. Северная Македония — Казахстан
20:55 Где смотреть: Okko Спорт.
Сборная Казахстана на выезде сыграет против Северной Македонии в матче 8-го тура квалификационного турнира к ЧМ-2026.
Северная Македония проводит отборочный турнир на высоком уровне. Команда дважды сыграла вничью с Бельгией и один раз с Уэльсом (1:1), дважды разгромила Лихтенштейн и уже успела одолеть Казахстан с минимальным преимуществом (1:0). Северная Македония не потерпела ни одного поражения и занимает первую строчку в группе J, опережая Бельгию и Уэльс, у которых есть одна игра в запасе.
Казахстан не может похвастаться такими успехами. Национальная команда в шести матчах одержала две победы над Лихтенштейном со счетом 2:0 и 4:0 и уступила в остальных встречах. Сборная Казахстана занимает предпоследнее место в группе J. Сможет ли и.о. главного тренера Талгат Байсуфинов подготовить команду и нанести поражение Северной Македонии? Ответ узнаем уже сегодня.
Также в рамках отбора на ЧМ-2026 сегодня, 13 октября, сыграют Уэльс и Бельгия, Исландия и Франция и другие национальные команды. Все трансляции доступны в Okko Спорт.
Теннис. Женщины. Нинбо. 1-й круг. Диана Шнайдер (Россия, 19) — Ван Сиюй (Китай, 145)
14:30* (время начала матча может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В матче первого круга турнира категории WTA 500 в Нинбо 19-я ракетка мира Диана Шнайдер встретится с представительницей Китая Ван Сиюй, которая располагается на 145-м месте в мировом рейтинге.
Ранее спортсменки встречались между собой дважды. В 2024 году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер уступила китаянке в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Годом ранее россиянка также проиграла Ван Сиюй на соревнованиях в Гуанчжоу (4:6, 5:7).
Азиатская серия пока складывается неудачно для Шнайдер на трех турнирах подряд она не смогла преодолеть барьер второго раунда. На заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» Открытом чемпионате США 21-летняя теннисистка потерпела поражение в первом круге. Получится ли у Шнайдер реабилитироваться в Нинбо? Узнаем это уже сегодня.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Северсталь» — «Локомотив»
19:00 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».
Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» приезжает в гости к «Северстали» в Череповец.
«Локомотив» под руководством главного тренера Боба Хартли возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, опережая ближайшего преследователя «Торпедо» на одно очко. В последнем матче «Локомотив» потерпел поражение от челябинского «Трактора» со счетом 1:3.
«Северсталь» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками. В конце сентября и начале октября у подопечных Андрея Козырева была шестиматчевая выездная серия, где они одержали три победы и потерпели три поражения. В последнем матче «Северсталь» на своей арене обыграла «Сочи» со счетом 3:0.
Железнодорожники уже дважды были сильнее «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ и попытаются добыть еще одну победу.