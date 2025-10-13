Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 242 матча за клуб, в которых он пропустил 264 мяча и 85 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является четырехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024). В 2025 году «Буде-Глимт» впервые в своей истории пробился в основную стадию Лиги чемпионов, где Хайкин провел оба матча против чешской «Славии» и английского «Тоттенхэма».