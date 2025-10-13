Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства

По информации источника, в ближайшее время Хайкин рассчитывает снова поменять спортивное гражданство на норвежское и начать выступать за национальную сборную этой страны.
Отмечается, что тренерский штаб сборной России как минимум четыре раза обращался к Хайкину, однако голкипер каждый раз отвечал отказом и дал понять, что не намерен менять свою позицию. Хайкин уже сдал языковые тесты для получения норвежского паспорта, который ему оформляют по ускоренной системе.
Основным голкипером сборной Норвегии на данный момент является Эрьян Нюланд из «Севильи», который имеет мало игровой практики в своем клубе.
Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 242 матча за клуб, в которых он пропустил 264 мяча и 85 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является четырехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024). В 2025 году «Буде-Глимт» впервые в своей истории пробился в основную стадию Лиги чемпионов, где Хайкин провел оба матча против чешской «Славии» и английского «Тоттенхэма».
Никита Хайкин имеет также и израильский паспорт. Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Оба матча он провел на скамейке запасных.