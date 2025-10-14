Тренер сборной Швеции уволен после поражения от сборной Косово

«У нас есть группа игроков, в которых мы очень верим и хотим создать для них новые возможности. Верим, что эта команда сможет попасть на чемпионат мира, если у нее будет шанс на плей-офф в марте. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Йона за этот период. Он был профессионален в отношениях с игроками, руководством национальной сборной и с федерацией. Всегда грустно расставаться, но футбол основан на результатах», — приводит слова директора по футбольным операциям Шведского футбольного союза Кима Чельстрема официальный сайт организации.