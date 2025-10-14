Ричмонд
Тренер сборной Швеции уволен после поражения от сборной Косово

После домашнего поражения от Косово в матче отборочного турнира к ЧМ-2026 cовет Шведского футбольного союза принял решение об увольнении главного тренера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Датский специалист Йон-Даль Томассон отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами, сообщается на сайте шведской федерации футбола.

«У нас есть группа игроков, в которых мы очень верим и хотим создать для них новые возможности. Верим, что эта команда сможет попасть на чемпионат мира, если у нее будет шанс на плей-офф в марте. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Йона за этот период. Он был профессионален в отношениях с игроками, руководством национальной сборной и с федерацией. Всегда грустно расставаться, но футбол основан на результатах», — приводит слова директора по футбольным операциям Шведского футбольного союза Кима Чельстрема официальный сайт организации.

13 октября шведы потерпели поражение от Косово со счетом 0:1 в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Сборная Швеции занимает последнее, 4-е, место в таблице группы B, набрав 1 очко в 4 матчах. Лидирует сборная Швейцарии с 10 баллами, дальше идут Косово (7 очков) и Словения (3). В ноябре команда Швеции на выезде встретится со швейцарцами и дома сыграет со сборной Словении.

49-летний датчанин Йон-Даль Томассон руководил сборной Швеции с марта 2024 года.

Швеция
0:1
Первый тайм: 0:1
Косово
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа B
13.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Ullevi(Nya Ullevi), 36571 зритель
Главные тренеры
Йон Даль Томассон
Франко Фода
Голы
Косово
Фисник Асллани
(Велдин Ходжа)
32′
Составы команд
Швеция
12
Виктор Йоханссон
22
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
8
Даниэль Свенссон
17
Виктор Дьекереш
9
Александер Исак
21
Александр Бернхардссон
46′
14
Антон Салетрос
5
Габриэль Гудмундссон
82′
13
Кен Сема
18
Ясин Айяри
46′
11
Энтони Эланга
7
Лукас Бергвалль
46′
19
Руни Барджи
Косово
1
Ариянет Мурич
76′
4
Илир Красничи
13
Дион Галлапени
15
Мергим Войвода
2
Крешник Хайризи
5
Альбиан Хайдари
40′
23
Леон Авдуллаху
8
Флорент Муслия
66′
22
Мухаррем Яшари
20
Велдин Ходжа
71′
19
Линдон Эмерлаху
11
Фисник Асллани
71′
10
Эдон Жегрова
18
Ведат Муричи
90′
9
Альбион Ррахмани
Статистика
Швеция
Косово
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
4
3
Угловые
12
0
Фолы
16
10
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти