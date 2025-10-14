Тренер сборной Швеции уволен после поражения от сборной Косово

Датский специалист Йон-Даль Томассон отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами, сообщается на сайте шведской федерации футбола.
«У нас есть группа игроков, в которых мы очень верим и хотим создать для них новые возможности. Верим, что эта команда сможет попасть на чемпионат мира, если у нее будет шанс на плей-офф в марте. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Йона за этот период. Он был профессионален в отношениях с игроками, руководством национальной сборной и с федерацией. Всегда грустно расставаться, но футбол основан на результатах», — приводит слова директора по футбольным операциям Шведского футбольного союза Кима Чельстрема официальный сайт организации.
13 октября шведы потерпели поражение от Косово со счетом 0:1 в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Сборная Швеции занимает последнее, 4-е, место в таблице группы B, набрав 1 очко в 4 матчах. Лидирует сборная Швейцарии с 10 баллами, дальше идут Косово (7 очков) и Словения (3). В ноябре команда Швеции на выезде встретится со швейцарцами и дома сыграет со сборной Словении.
49-летний датчанин Йон-Даль Томассон руководил сборной Швеции с марта 2024 года.
