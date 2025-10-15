В Чехии уволили тренера Гашека после поражения в игре с Фарерами

Сборная Чехии, несмотря на болезненное поражение во встрече со сборной Фарерских островов, не потеряла шансы на попадание на мировое первенство 2026 года. Чехам осталось провести один матч — дома против сборной Гибралтара, которая проиграла все поединки этого отборочного турнира, разница мячей 2−20. В случае победы команда Чехии гарантирует себе второе место в квартете L и будет бороться за путевку на ЧМ в стыковых матчах.