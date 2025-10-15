Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

В Чехии уволили тренера Гашека после поражения в игре с Фарерами

12 октября сборная Чехии на выезде потерпела поражение в матче с Фарерскими островами со счетом 1:2.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Иван Гашек был уволен с поста тренера национальной сборной Чехии после поражения в отборочном цикле чемпионата мира‑2026 от команды Фарерских островов, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии (FACR).

«Исполнительный комитет FACR принял предложение председателя ассоциации Давида Трунды уволить главного тренера национальной сборной Ивана Гашека и его помощника Ярослава Веселы. Председатель ассоциации сделал это по итогам заседания спортивной руководящей группы после возвращения с Фарерских островов», — говорится в тексте пресс‑релиза.

Сборная Чехии, несмотря на болезненное поражение во встрече со сборной Фарерских островов, не потеряла шансы на попадание на мировое первенство 2026 года. Чехам осталось провести один матч — дома против сборной Гибралтара, которая проиграла все поединки этого отборочного турнира, разница мячей 2−20. В случае победы команда Чехии гарантирует себе второе место в квартете L и будет бороться за путевку на ЧМ в стыковых матчах.

62-летний Гашек возглавлял сборную Чехии с января 2024 года, сменив на этом посту Ярослава Шилгавы. До это Гащек работал с национальной командой в 2009 году, а в качестве игрока защищал цвета сборных Чехословакии и Чехии с 1984-го по 1994 год. В общей сложности на счету экс-полузащитника 56 матчей и 5 забитых мячей за национальную команду.

Фарерские острова
2:1
Первый тайм: 0:0
Чехия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа L
12.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Torsvollur
Главные тренеры
Эйдун Клакстейн
Иван Гашек
Голы
Фарерские острова
Ханус Серенсен
(Якуп Андреасен)
67′
Мартин Агнарссон
81′
Чехия
Адам Карабец
(Томаш Хоры)
78′
Составы команд
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
15
Одмар Фере
5
Андриас Эдмундссон
53′
16
Гуннар Ватнхамар
2
Йоаннес Даниэльсен
86′
3
Вильормур Давидсен
60′
14
Йоан Симун Эдмундссон
55′
22
Якуп Андреасен
11
Арни Фредериксберг
80′
13
Мартин Агнарссон
20
Ханус Серенсен
80′
7
Йоаннес Бьярталид
8
Брандур Хендрикссон Ольсен
55′
10
Мейнхард Ольсен
21
Геза Давид Тури
85′
6
Ноа Мнини
Чехия
16
Матей Коварж
5
Владимир Цоуфал
3
Вацлав Емелка
6
Мартин Витик
7
Ладислав Крейчи
32′
22
Томаш Соучек
18
Вацлав Черны
87′
11
Ян Храмоста
9
Васил Кушей
46′
20
Адам Карабец
15
Павел Шульц
70′
14
Лукаш Провод
10
Матей Выдра
46′
19
Томаш Хоры
12
Лукаш Черв
60′
2
Михал Беран
Статистика
Фарерские острова
Чехия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
6
15
Удары в створ
3
1
Угловые
1
7
Фолы
10
13
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти