В Чехии уволили тренера Гашека после поражения в игре с Фарерами

Иван Гашек был уволен с поста тренера национальной сборной Чехии после поражения в отборочном цикле чемпионата мира‑2026 от команды Фарерских островов, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии (FACR).
«Исполнительный комитет FACR принял предложение председателя ассоциации Давида Трунды уволить главного тренера национальной сборной Ивана Гашека и его помощника Ярослава Веселы. Председатель ассоциации сделал это по итогам заседания спортивной руководящей группы после возвращения с Фарерских островов», — говорится в тексте пресс‑релиза.
Сборная Чехии, несмотря на болезненное поражение во встрече со сборной Фарерских островов, не потеряла шансы на попадание на мировое первенство 2026 года. Чехам осталось провести один матч — дома против сборной Гибралтара, которая проиграла все поединки этого отборочного турнира, разница мячей 2−20. В случае победы команда Чехии гарантирует себе второе место в квартете L и будет бороться за путевку на ЧМ в стыковых матчах.
62-летний Гашек возглавлял сборную Чехии с января 2024 года, сменив на этом посту Ярослава Шилгавы. До это Гащек работал с национальной командой в 2009 году, а в качестве игрока защищал цвета сборных Чехословакии и Чехии с 1984-го по 1994 год. В общей сложности на счету экс-полузащитника 56 матчей и 5 забитых мячей за национальную команду.
Эйдун Клакстейн
Иван Гашек
Ханус Серенсен
(Якуп Андреасен)
67′
Мартин Агнарссон
81′
Адам Карабец
(Томаш Хоры)
78′
1
Маттиас Ламхауге
15
Одмар Фере
5
Андриас Эдмундссон
53′
16
Гуннар Ватнхамар
2
Йоаннес Даниэльсен
86′
3
Вильормур Давидсен
60′
14
Йоан Симун Эдмундссон
55′
22
Якуп Андреасен
11
Арни Фредериксберг
80′
13
Мартин Агнарссон
20
Ханус Серенсен
80′
7
Йоаннес Бьярталид
8
Брандур Хендрикссон Ольсен
55′
10
Мейнхард Ольсен
21
Геза Давид Тури
85′
6
Ноа Мнини
16
Матей Коварж
5
Владимир Цоуфал
3
Вацлав Емелка
6
Мартин Витик
7
Ладислав Крейчи
32′
22
Томаш Соучек
18
Вацлав Черны
87′
11
Ян Храмоста
9
Васил Кушей
46′
20
Адам Карабец
15
Павел Шульц
70′
14
Лукаш Провод
10
Матей Выдра
46′
19
Томаш Хоры
12
Лукаш Черв
60′
2
Михал Беран
