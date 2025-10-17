Сборная России поздравила братьев Миранчуков с 30-летием

Антон Миранчук играл за железнодорожников до 2024 года (не считая короткую аренду в эстонской «Левадии» в 2016 году). Затем состоялся его переход в швейцарский «Сьон». В августе 2025 года Антон вернулся в Российскую Премьер-лигу, подписав контракт с московским «Динамо». Напомним, что пост главного тренера бело-голубых занимает Валерий Карпин, который совмещает его с работой во главе сборной России по футболу.