Сборная России поздравила братьев Миранчуков с 30-летием

Сборная Россия в социальных сетях поздравила братьев Миранчуков.
«Поздравляем Алексея и Антона с днем рождения. 83 матча и 17 голов за национальную команду на двоих. Желаем братьям счастья, исполнения всех желаний», — сказано в пресс-релизе.
Алексей дебютировал в возрасте 19 лет за первую сборную 7 июня 2015 года в товарищеском матче против сборной Беларуси, выйдя на замену на 71-й минуте, и в первом же матче забил победный гол. Дебют Антона выпал двумя годами позднее на товарищеский матчи против сборной Южной Кореи.
Братья являются воспитанниками московского «Локомотива», за которые играли вместе до 2020 года, когда Алексей перешел в клуб Серии А «Аталанта». Сейчас он играет в МЛС за «Атланту Юнайтед».
Антон Миранчук играл за железнодорожников до 2024 года (не считая короткую аренду в эстонской «Левадии» в 2016 году). Затем состоялся его переход в швейцарский «Сьон». В августе 2025 года Антон вернулся в Российскую Премьер-лигу, подписав контракт с московским «Динамо». Напомним, что пост главного тренера бело-голубых занимает Валерий Карпин, который совмещает его с работой во главе сборной России по футболу.
