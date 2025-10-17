Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Мх
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.89
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
13.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.25
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.56
X
3.89
П2
1.81
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.42
П2
5.57
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.80
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.69

Сборная России поздравила братьев Миранчуков с 30-летием

17 октября Антон и Алексей Миранчуки отмечают 30-летний юбилей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сборная Россия в социальных сетях поздравила братьев Миранчуков.

«Поздравляем Алексея и Антона с днем рождения. 83 матча и 17 голов за национальную команду на двоих. Желаем братьям счастья, исполнения всех желаний», — сказано в пресс-релизе.

Алексей дебютировал в возрасте 19 лет за первую сборную 7 июня 2015 года в товарищеском матче против сборной Беларуси, выйдя на замену на 71-й минуте, и в первом же матче забил победный гол. Дебют Антона выпал двумя годами позднее на товарищеский матчи против сборной Южной Кореи.

Братья являются воспитанниками московского «Локомотива», за которые играли вместе до 2020 года, когда Алексей перешел в клуб Серии А «Аталанта». Сейчас он играет в МЛС за «Атланту Юнайтед».

Антон Миранчук играл за железнодорожников до 2024 года (не считая короткую аренду в эстонской «Левадии» в 2016 году). Затем состоялся его переход в швейцарский «Сьон». В августе 2025 года Антон вернулся в Российскую Премьер-лигу, подписав контракт с московским «Динамо». Напомним, что пост главного тренера бело-голубых занимает Валерий Карпин, который совмещает его с работой во главе сборной России по футболу.

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Боливия
Футбол, Товарищеские матчи,
14.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
Боливия
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Статистика
Россия
Боливия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
18
Удары в створ
8
4
Угловые
1
5
Фолы
16
10
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше