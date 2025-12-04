Испанец Алос покинул пост главного тренера сборной Беларуси

Белорусская федерация футбола и 50‑летний специалист достигли соглашения о расторжении контракта.
«Руководство ассоциации “Белорусская федерация футбола” и главный тренер национальной сборной Беларуси Карлос Алос Феррер достигли соглашения о расторжении контракта. АБФФ благодарит Карлоса Алоса и его штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба федерации.
Алос возглавлял сборную Белоруссии с лета 2023 года. Под его руководством команда одержала шесть побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.
В отборе на чемпионат мира белорусская команда, идущая сейчас на 99-м месте рейтинга ФИФА, набрала 2 очка, играя в группе с Шотландией, Данией и Грецией.
В прошлом Алос работал в юношеской команде «Барселоны», казахстанском «Кайрате» и сборной Руанды.