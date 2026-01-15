Сборная Марокко вышла в финал домашнего Кубка Африки

В финале турнира сборная Марокко сыграет против команды Сенегала, которая ранее в первом полуфинале обыграла Египет (1:0). Обе команды могут стать чемпионами континента во второй раз: Марокко единственный раз выигрывал турнир в 1976 году, Сенегал — в 2021-м.