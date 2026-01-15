Ричмонд
Сборная Марокко вышла в финал домашнего Кубка Африки

Сборная Марокко обыграла команду Нигерии (0:0, пен. 4:2) в матче ½ финала Кубка африканских наций.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти точнее были марокканцы. Победу «атласским львам» принес точный удар нападающего «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири.

В финале турнира сборная Марокко сыграет против команды Сенегала, которая ранее в первом полуфинале обыграла Египет (1:0). Обе команды могут стать чемпионами континента во второй раз: Марокко единственный раз выигрывал турнир в 1976 году, Сенегал — в 2021-м.

Решающий матч турнира пройдет в Касабланке в субботу, 18 января. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Напомним, сборная Марокко является полуфиналистом чемпионата мира 2022 года в Катаре и бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года в Париже. Кроме того, молодежная сборная страны является действующим чемпионом мира среди футболистов до 20 лет.

Матч за бронзу, в котором сойдутся сборные Египта и Нигерии, состоится в Рабате в пятницу, 17 января. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара, которая в 2023 году в финале обыграла Нигерию (2:1). На этом турнире ивуарийцы дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Египта (2:3).