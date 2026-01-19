Карпин заявил, что готов к работе в Испании после сборной России

Накануне 56-летний специалист посетил матч 20-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона» (2:1), где пообщался с местными журналистами. В частности, Карпин ответил на вопрос о том, было бы ему интересно в будущем возглавить клуб из Сан-Себастьяна.
«Меня уже давно спрашивали, хотел бы я вернуться в Испанию, особенно в “Реал Сосьедад” или “Сельту”, которые в следующем туре играют друг с другом. Я всегда говорил: “Да, дверь открыта”. Сейчас это было бы невозможно, потому что у меня контракт со сборной России на два с половиной года, и морально я не могу бросить ее в таком состоянии. Но через два года, два с половиной года, все может быть. Кто знает?» — сказал Карпин.
С 1994 по 2005 год Карпин играл в Испании, где выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». В общей сложности он провел за испанские клубы 458 матчей, в которых забил 82 мяча и отдал 29 голевых передач.
В сезоне-2014/15 Карпин возглавлял «Мальорку» из Сегунды. На его счету 25 матчей, в которых он одержал 7 побед при 6 ничьих и 12 поражениях. В феврале 2015 года Карпин был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды, которая шла на 15-м месте.
С июля 2021 года Карпин возглавляет сборную России. Под его руководством национальная команда провела 30 матчей, в которых одержала 20 побед при восьми ничьих и двух поражениях. Контракт Карпина со сборной рассчитан до лета 2028 года.