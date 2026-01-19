Карпин заявил, что готов к работе в Испании после сборной России

«Меня уже давно спрашивали, хотел бы я вернуться в Испанию, особенно в “Реал Сосьедад” или “Сельту”, которые в следующем туре играют друг с другом. Я всегда говорил: “Да, дверь открыта”. Сейчас это было бы невозможно, потому что у меня контракт со сборной России на два с половиной года, и морально я не могу бросить ее в таком состоянии. Но через два года, два с половиной года, все может быть. Кто знает?» — сказал Карпин.