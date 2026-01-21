Ричмонд
В Волгограде и Сочи пройдут турниры УЕФА среди юношеских сборных

Юниорские сборные России сыграют под своим флагом на двух турнирах УЕФА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сборные России с национальным флагом и гимном примут участие в юниорских турнирах развития УЕФА в Сочи и Волгограде, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Турнир в Сочи пройдет в марте, в нем сыграют сборные девушек до 16 лет. Соперницы россиянок станут известны в ближайшее время.

В апрельском турнире в Волгограде российские футболисты 2011 года рождения сыграют со сверстниками из Сербии, Ганы и Казахстана.

Турниры развития под эгидой УЕФА проводятся с 2012 года. Соревнования с участием четырех команд, в которых обычно вызываются футболисты и футболистки 15−16 лет, дают игрокам и тренерам возможность получить международный опыт.