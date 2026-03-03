Женская сборная России по футболу разгромно проиграла Гане в ОАЭ

Женская сборная России по футболу потерпела крупное поражение от команды Ганы в рамках международного турнира Pink Ladies Cup, который проходит в Шардже (ОАЭ).
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу африканок. Дубль на счету Дорис Боадувы (18 и 33 минуты), а также голы забили Стелла Ниямекье (8) и Аджегипина Закария (88).
Российская команда проводит учебно-тренировочный сбор в ОАЭ с 24 февраля по 7 марта. В своем первом матче на турнире россиянки победили сборную Танзании (4:1). Завершающая игра группового этапа состоится 6 марта против сборной Гонконга.
Несмотря на текущую ситуацию в регионе, в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что напряженность в некоторых областях ОАЭ не влияет на подготовку команды, поскольку она размещена вдали от зоны конфликта.
Напомним, США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес удары по американским военным базам в различных странах региона. В связи с ситуацией было закрыто воздушное пространство над ОАЭ, Израилем, Ираном, Бахрейном, Ираком, Катаром и Кувейтом.