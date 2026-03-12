Аргентина отказалась играть Финалиссиму на «Сантьяго Бернабеу»

Как сообщает Tycsports, в качестве альтернативных вариантов рассматривались лондонский «Уэмбли» и американский «Хард Рок Стэдиум». Однако «Уэмбли» был отвергнут из-за уже запланированного на эту дату товарищеского матча Англия — Уругвай с проданными билетами. Стадион в Майами также не подошел из-за проведения там теннисного турнира.