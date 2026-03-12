Ричмонд
Аргентина отказалась играть Финалиссиму на «Сантьяго Бернабеу»

Матч изначально должен был быть сыгран в Дохе в пятницу, 27 марта. Из-за конфликта на Ближнем Востоке его собираются перенести в другое место.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) выступает против переноса матча Финалиссимы на стадион «Сантьяго Бернабеу», который является домашним для мадридского «Реала». Об этом сообщает ESPN.

Испанская сторона, включая президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Рафаэля Лусана, предложила провести встречу на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде вместо Дохи из-за конфликта на Ближнем Востоке. «Большинство игроков находятся в Европе. Поэтому я думаю, логично, что это то, что в конечном итоге может произойти», — заявил Лусан.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) «никогда не давала согласия на проведение матча в Испании» и «удивлена» слухами, которые набрали силу в последние часы. AFA изучает возможность обратиться в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с официальным протестом, настаивая на том, что игра должна проходить на нейтральном поле.

Как сообщает Tycsports, в качестве альтернативных вариантов рассматривались лондонский «Уэмбли» и американский «Хард Рок Стэдиум». Однако «Уэмбли» был отвергнут из-за уже запланированного на эту дату товарищеского матча Англия — Уругвай с проданными билетами. Стадион в Майами также не подошел из-за проведения там теннисного турнира.

Финалиссима — турнир из одного матча между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки. В этом году трофей разыграют Аргентина и Испания. Сборная Аргентины — действующий победитель Финалиссимы. В июне 2022 года она разгромила итальянскую команду со счетом 3:0. Матч проходил на лондонском стадионе «Уэмбли».