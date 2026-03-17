Морено: Луис Энрике сказал, что больше никогда не будет работать со мной

"Когда Луис ушел из сборной, я не планировал становиться главным тренером. Я не предпринимал никаких шагов, не согласовав их с ним. Но мне сказали, что я должен принять команду, чтобы сохранить возможность его возвращения в будущем. Я даже говорил, что это неправильно, но в конце концов взял на себя ответственность. В тот момент я не мог поговорить с ним, только с психологом. Когда он вернулся, он решил, что не оставит меня в своем штабе. Я поехал к нему домой после смерти дочери и сказал, что выполню все, о чем он говорил, и готов уйти. Но он ответил, что больше не рассчитывает на меня, и мы больше не будем работать вместе. Почему — я до сих пор не понимаю.