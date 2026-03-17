Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.95
П2
3.85
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Спортинг
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.67
П2
5.81
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.40
П2
3.09
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.70
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.00
П2
11.50
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Леванте
1
П1
X
П2

Морено: Луис Энрике сказал, что больше никогда не будет работать со мной

Бывший тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал, как с ним отказался работать Луис Энрике.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Сочи"

Бывший главный тренер «Сочи» и сборной Испании Роберт Морено рассказал о конфликте с Луисом Энрике, который сейчас возглавляет «ПСЖ».

"Когда Луис ушел из сборной, я не планировал становиться главным тренером. Я не предпринимал никаких шагов, не согласовав их с ним. Но мне сказали, что я должен принять команду, чтобы сохранить возможность его возвращения в будущем. Я даже говорил, что это неправильно, но в конце концов взял на себя ответственность. В тот момент я не мог поговорить с ним, только с психологом. Когда он вернулся, он решил, что не оставит меня в своем штабе. Я поехал к нему домой после смерти дочери и сказал, что выполню все, о чем он говорил, и готов уйти. Но он ответил, что больше не рассчитывает на меня, и мы больше не будем работать вместе. Почему — я до сих пор не понимаю.

Во время работы со сборной о мне публиковали неприятные вещи. Я пытался вести себя корректно, особенно в конце, но меня выставили человеком, который якобы хотел остаться главным тренером любой ценой. Я не стал отвечать и раздувать конфликт, уважая ситуацию, хотя это было тяжело для меня и моей семьи. Со временем я понял, что в футболе важнее не правда, а то, как формируется история. У меня не было ни сил, ни поддержки, чтобы бороться с этим. Но я не жалею ни о чем — поступил бы так же, даже если не все мои действия были идеальными.

Мне бы хотелось уладить все с Луисом Энрике. Я не люблю жить с обидой. В итоге весь штаб вернулся к нему, а я — нет. Я потерял друга", — поделился Морено в интервью El Camino de Mario.

Напомним, Морено долгое время был ассистентом Энрике в различных клубах и в сборной Испании, а в 2018 году помогал ему в национальной команде. В 2019 году Энрике временно ушел с поста главного тренера из-за тяжелой болезни дочери, которая позже скончалась. Морено занял его место и привел сборную на чемпионат Европы. Когда Энрике вернулся в команду, он заявил, что Морено не хотел покидать пост, что и стало причиной их конфликта.