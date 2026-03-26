Карпин: сейчас сборная сильнее той, что играла против Хорватии

В ноябре 2021 года сборная России провела последний официальный матч перед отстранением, уступив на выезде Хорватии (0:1) в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«По мне — регресса нет. Возможно, это звучит слишком оптимистично, и можно говорить все, что угодно, но я не вижу разницы между сборной, которая играла против Хорватии, с нынешней сборной. С моей точки зрения сейчас сборная стала сильнее, чем была та сборная, которая играла против Хорватии.
Сборная России сейчас — топ-10 сборных Европы? Я настолько оптимистично не готов говорить, но я думаю, что она стала сильнее по сравнению с 2021−22 годом. Даже исходя из тех футболистов, которые сейчас появились, которых не было тогда. И те футболисты, которые были тогда, еще были более молодыми, сейчас они уже набрались опыта, начиная от Сильянова и заканчивая Бариновым. Баринов и тогда был в сборной, но сейчас он стал сильнее с точки зрения опыта», — сказал Карпин.
В пятницу, 27 марта, сборная России в Краснодаре сыграет против команды Никарагуа, занимающей 131-е место в рейтинге ФИФА. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Во вторник, 31 марта национальная команда в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали.