Карпин: сейчас сборная сильнее той, что играла против Хорватии

«По мне — регресса нет. Возможно, это звучит слишком оптимистично, и можно говорить все, что угодно, но я не вижу разницы между сборной, которая играла против Хорватии, с нынешней сборной. С моей точки зрения сейчас сборная стала сильнее, чем была та сборная, которая играла против Хорватии.



Сборная России сейчас — топ-10 сборных Европы? Я настолько оптимистично не готов говорить, но я думаю, что она стала сильнее по сравнению с 2021−22 годом. Даже исходя из тех футболистов, которые сейчас появились, которых не было тогда. И те футболисты, которые были тогда, еще были более молодыми, сейчас они уже набрались опыта, начиная от Сильянова и заканчивая Бариновым. Баринов и тогда был в сборной, но сейчас он стал сильнее с точки зрения опыта», — сказал Карпин.