Сборная Ганы уволила тренера после четырех поражений подряд

Отто Аддо работал в сборной Ганы ассистентом с осени 2021 года по февраль 2022 года. После этого он возглавил национальную команду и покинул ее в декабре 2022 года. Гана успела провести под его руководством 12 матчей, в которых одержала пять побед, потерпела четыре поражения и три раза сыграла вничью. 50-летний Аддо вернулся на пост наставника сборной в марте 2024 года. В этот раз при нем Гана сыграла 22 встречи, в которых добилась победы восемь раз, уступила в девяти матчах и пять раз довела игру до ничейного результата.