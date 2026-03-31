Сборная Ганы уволила тренера после четырех поражений подряд

Встреча, прошла в Штутгарте. В составе сборной Германии голы забили Кай Хаверц (45+3) и Дениз Ундав (88), у Ганы отличился Иссааку Фатаву (70). В стартовом составе Ганы на поле вышел центральный защитник московского «Спартака» Александер Джику. Он провел на поле весь матч.
Для Ганы поражение от Германии стало четвертым подряд. Ранее команда проиграла Австрии (1:5), Южной Корее (0:1) и Японии (0:2).
«Футбольная ассоциация Ганы (GFA) рассталась с главным тренером мужской национальной сборной Ганы (Black Stars) Отто Аддо, и это решение вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Следующий товарищеский матч Гана проведет 22 мая против Мексики.
Отто Аддо работал в сборной Ганы ассистентом с осени 2021 года по февраль 2022 года. После этого он возглавил национальную команду и покинул ее в декабре 2022 года. Гана успела провести под его руководством 12 матчей, в которых одержала пять побед, потерпела четыре поражения и три раза сыграла вничью. 50-летний Аддо вернулся на пост наставника сборной в марте 2024 года. В этот раз при нем Гана сыграла 22 встречи, в которых добилась победы восемь раз, уступила в девяти матчах и пять раз довела игру до ничейного результата.
Сборная Ганы уже обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Команда Ганы попала в группу L вместе с Англией, Хорватией и Панамой. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.