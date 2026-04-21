Бышовец назвал Дзюбу «фейковым героем»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец раскритиковал вызов нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в сборную ради рекорда.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

В марте 2025 года Дзюба впервые за долгое время получил вызов на товарищеские встречи с Гренадой и Замбией. 19 марта в игре против сборной Гренады (5:0) нападающий забил свой 31-й мяч, став лучшим бомбардиром в истории российской команды.

Анатолий Бышовец посчитал такой шаг постыдным для национальной команды.

«Это позор, вызываем Дзюбу для того, чтобы у него было количество мячей за сборную России больше, чем у Александра Кержакова. Что это — неуважение к Дзюбе? А что делает главный тренер сборной Валера Карпин? Он вызывает Дзюбу для того, чтобы у нас был фейковый герой», — приводит слова Бышовца РИА Новости.

Анатолию Бышовцу на этой неделе исполнится 80 лет. Специалист был главным тренером сборных СССР, СНГ и России, а также работал в таких клубах как «Зенит», московское «Динамо», донецкий «Шахтер», кипрский АЕЛ, португальский «Маритиму», «Томь», «Локомотив» и «Кубань».