Экс-глава РФС сказал, что хотел видеть в сборной России украинца

Вячеслав Колосков, занимавший пост председателя Федерации футбола СССР в 1990—1991 годах и первого президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 2005 год, прокомментировал слова бывшего футболиста и экс-тренера киевского «Динамо» Алексея Михайличенко.
Ранее Михайличенко в интервью заявил, что Колосков якобы предлагал ему не просто перейти в сборную России, а стать её первым капитаном, обещая при этом жильё и деньги.
В беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым Колосков подтвердил, что хотел видеть Михайличенко в сборной России, но подчеркнул, что никого не уговаривал.
«Назначать капитана сборной — это прерогатива главного тренера, я никогда этим не занимался. Думаю, здесь произошла ошибка или недопонимание. Моя позиция была однозначной: капитана назначает команда. В одних случаях, как у Лобановского, тренер сам выбирал капитана, в других, как у Бескова, использовали специальные списки. Я никогда не вмешивался», — отметил он.
Колосков также опроверг утверждение о предложении жилья и денег: «Это фантазии. Я никогда таким не занимался. Финансовые условия были закреплены в договоре, никаких индивидуальных премий или обещаний конкретным игрокам не было. Михайличенко, возможно, немного преувеличил».
Напомним, что Михайличенко — олимпийский чемпион с командой СССР на Играх 1988 года, серебряный призер чемпионата Европы того же года и единственный игрок, выступавший на этих двух турнирах. На клубном уровне он играл за киевское «Динамо», итальянскую «Сампдорию» и шотландский «Рейнджерс». Он является заслуженным тренером Украины и возглавлял как «Динамо», так и сборную Украины. Сейчас ему 63 года.