Экс-глава РФС сказал, что хотел видеть в сборной России украинца

Напомним, что Михайличенко — олимпийский чемпион с командой СССР на Играх 1988 года, серебряный призер чемпионата Европы того же года и единственный игрок, выступавший на этих двух турнирах. На клубном уровне он играл за киевское «Динамо», итальянскую «Сампдорию» и шотландский «Рейнджерс». Он является заслуженным тренером Украины и возглавлял как «Динамо», так и сборную Украины. Сейчас ему 63 года.