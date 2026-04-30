Аршавин: Выступать за сборную России с флагом — лучшее ощущение

«Когда ты играешь за сборную России, под своим флагом… Помню матч с Англией, когда на весь стадион растянули флаг России — это лучшее ощущение в футболе. То, что запоминается. Когда я носил повязку сборной России, не испытывал ничего дополнительного. Я всегда был капитаном по жизни во всех командах, лидером. Капитанская повязка — это статус. Это то, как люди воспринимают тебя. Но внутренне у меня ничего не менялось. Жизнь так складывалась, что становился лидером», — сказал спортсмен на форуме «Знание».
Всего на счету Аршавина 75 матчей за национальную команду, в которых он забил 17 голов и отдал 22 результативные передачи.
Аршавину 44 года, он является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». По ходу карьеры он также выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Вместе со сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
Андрей Аршавин с января 2022 года занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените». В его обязанности входит руководство молодежным футболом, развитие Академии «Зенита» и переход воспитанников в основную команду.