Аршавин: Выступать за сборную России с флагом — лучшее ощущение

«Когда ты играешь за сборную России, под своим флагом… Помню матч с Англией, когда на весь стадион растянули флаг России — это лучшее ощущение в футболе. То, что запоминается. Когда я носил повязку сборной России, не испытывал ничего дополнительного. Я всегда был капитаном по жизни во всех командах, лидером. Капитанская повязка — это статус. Это то, как люди воспринимают тебя. Но внутренне у меня ничего не менялось. Жизнь так складывалась, что становился лидером», — сказал спортсмен на форуме «Знание».