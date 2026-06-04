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Карпин отжался 30 раз за неудачу полевых игроков сборной России

Сборная России встретится 5 июня со сборной Буркина-Фасо.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Сборная России продолжает готовиться к ближайшему товарищескому матчу с командой Буркина-Фасо, который состоится в пятницу, 5 июня, на стадионе в Волгограде. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

На очередной тренировке национальной команды не обошлось без челленджа. Полевые игроки проходили проверку на точность ударов по воротам в особых условиях, и победу одержали вратари.

Согласно правилам, проигравшая сторона — все полевые футболисты и главный тренер Валерий Карпин — должна была выполнять отжимания. 57-летний Карпин с юмором сделал 30 отжиманий, прокомментировав: «Отжался за этих лошкопетов!».

Для волжских зрителей товарищеского футбольного матча между сборными России и Буркина-Фасо, который пройдет 5 июня на стадионе «Волгоград Арена», региональный комитет транспорта анонсировал специальное усиление железнодорожного сообщения. Дополнительные составы будут курсировать сразу после завершения игры, чтобы развезти фанатов по домам.

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Россия
:
Буркина-Фасо
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