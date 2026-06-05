Гол полузащитника «Динамо» помог Мексике разгромить Сербию

Матч проходил в Толуке. У мексиканцев забитыми мячами отличились Йохан Васкес (34'), Рауль Хименес (57') и Луис Чавес (90'), также автоголами отметились сербские защитники Стефан Букинач (45+2') и Адем Авдич (72'). Единственный гол у сборной Сербии забил полузащитник Петар Станич (19').
Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес забил пятый мяч за сборную Мексики. Всего на счету 30-летнего игрока 45 матчей за национальную команду.
Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вышел в стартовом составе сборной Мексики и был заменен на 59-й минуте встречи.
Для сборной Мексики этот матч был заключительным в преддверии домашнего ЧМ-2026. Соперниками мексиканцев на групповом этапе будут команды ЮАР (11 июня), Южной Кореи (18 июня) и Чехии (24 июня). Матчи пройдут в Мехико и Гвадалахаре.
Сборная Сербии не смогла отобраться на турнир.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.