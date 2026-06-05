Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Буркина-Фасо
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.80
П2
8.75
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
1
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Испания
1
:
Ирак
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
2
:
Нигерия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швеция
2
:
Греция
2
П1
X
П2

Гол полузащитника «Динамо» помог Мексике разгромить Сербию

Сборная Мексики обыграла команду Сербии (5:1) в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч проходил в Толуке. У мексиканцев забитыми мячами отличились Йохан Васкес (34'), Рауль Хименес (57') и Луис Чавес (90'), также автоголами отметились сербские защитники Стефан Букинач (45+2') и Адем Авдич (72'). Единственный гол у сборной Сербии забил полузащитник Петар Станич (19').

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес забил пятый мяч за сборную Мексики. Всего на счету 30-летнего игрока 45 матчей за национальную команду.

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вышел в стартовом составе сборной Мексики и был заменен на 59-й минуте встречи.

Для сборной Мексики этот матч был заключительным в преддверии домашнего ЧМ-2026. Соперниками мексиканцев на групповом этапе будут команды ЮАР (11 июня), Южной Кореи (18 июня) и Чехии (24 июня). Матчи пройдут в Мехико и Гвадалахаре.

Сборная Сербии не смогла отобраться на турнир.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.