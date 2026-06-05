Гол Хвичи помог сборной Грузии одержать победу над Бахрейном

Сборная Грузии одержала победу над Бахрейном со счетом 2:0 в товарищеской встрече, которая прошла в Тбилиси.
На 18-й минуте арбитр показал желтую карточку игроку команды гостей, а на 25-й минуте вынес предупреждения сразу двум футболистам — по одному с каждой стороны. Первый гол в матче был забит во второй половине: на 52-й минуте хозяева вышли вперед.
На 75-й и 76-й минутах футболисты Бахрейна получили ещё две желтые карточки подряд. Сразу после этого, на 77-й минуте, сборная Грузии увеличила своё преимущество, закрепив итоговый счёт, благодаря Голу Хвича Кварацхелия. В компенсированное время, на первой добавленной минуте, гости получили ещё одно предупреждение.
Ни сборной Грузии, ни команде Бахрейна не удалось квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.