Гол Хвичи помог сборной Грузии одержать победу над Бахрейном

На 18-й минуте арбитр показал желтую карточку игроку команды гостей, а на 25-й минуте вынес предупреждения сразу двум футболистам — по одному с каждой стороны. Первый гол в матче был забит во второй половине: на 52-й минуте хозяева вышли вперед.