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Гол Хвичи помог сборной Грузии одержать победу над Бахрейном

Обе сборные не смогли квалифицироваться на ЧМ-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Pat Elmont - UEFA/UEFA via Getty Images

Сборная Грузии одержала победу над Бахрейном со счетом 2:0 в товарищеской встрече, которая прошла в Тбилиси.

На 18-й минуте арбитр показал желтую карточку игроку команды гостей, а на 25-й минуте вынес предупреждения сразу двум футболистам — по одному с каждой стороны. Первый гол в матче был забит во второй половине: на 52-й минуте хозяева вышли вперед.

На 75-й и 76-й минутах футболисты Бахрейна получили ещё две желтые карточки подряд. Сразу после этого, на 77-й минуте, сборная Грузии увеличила своё преимущество, закрепив итоговый счёт, благодаря Голу Хвича Кварацхелия. В компенсированное время, на первой добавленной минуте, гости получили ещё одно предупреждение.

Ни сборной Грузии, ни команде Бахрейна не удалось квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.