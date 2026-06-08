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Гол Модрича помог хорватам обыграть сборную Словении в товарищеском матче

40-летний полузащитник помог сборной Хорватии обыграть Словению в контрольном матче.

Источник: Reuters

Хорватия победила со счетом 2:1. Модрич открыл счет ударом из-за пределов штрафной.

Встреча прошла за несколько дней до старта чемпионата мира. На турнире сборная Хорватии сыграет в группе L с Англией, Панамой и Ганой.

Модрич готовится к пятому чемпионату мира в карьере. Ранее он помог Хорватии выйти в финал ЧМ-2018 и занять третье место на турнире 2022 года.

С 2025 года Модрич выступает за «Милан». До этого полузащитник провел 13 сезонов в «Реале», с которым шесть раз выигрывал Лигу чемпионов.

Хорватия
2:1
Первый тайм: 0:0
Словения
Футбол, Товарищеские матчи,
7.06.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Златко Далич
Матьяж Кек
Голы
Хорватия
Лука Модрич
51′
Марио Пашалич
90+3′
Словения
Андраж Шпорар
83′
Составы команд
Хорватия
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
3
Марин Понграчич
4
Йошко Гвардиол
25
Мартин Эрлич
82′
6
Йосип Шутало
8
Матео Ковачич
46′
16
Мартин Батурина
10
Лука Модрич
57′
15
Марио Пашалич
14
Иван Перишич
64′
13
Никола Влашич
9
Андрей Крамарич
46′
17
Петар Сучич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
24
Марко Пашалич
64′
21
Лука Сучич
Словения
1
Ян Облак
4
Марсел Ратник
13
Эрик Янжа
8
Санди Ловрич
22
Адам Гнезда Черин
15
Даниел Штурм
2
Жан Карничник
16′
5
Срджан Кузмич
21
Ваня Дркушич
89′
17
Давид Зец
6
Яка Бийол
64′
23
Давид Брекало
11
Тьяш Бегич
64′
9
Андраж Шпорар
18
Жан Випотник
64′
19
Алеша Матко
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти