«Игроки плакали». Тренер Украины — об инциденте с Эриксеном

«Мы потрясены тем, что увидели и пережили. Сейчас наши мысли рядом с Эриксеном и его семьей. Все игроки были рядом с ним. И все болельщики сборной Дании, которые пережили неприятные моменты и минуты. Из уважения к Эриксену было бы неуместно говорить о футболе. Мы, как сборная Украины, мыслями с ним и его семьей.



Когда произошел этот момент, мы увидели, что многие игроки плакали. Ко мне подошел тренер, и мы вместе решили остановить матч. Я считаю, что жизнь — это высшая ценность, а все остальное — вторично», — сказал Мальдера после матча.