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«Игроки плакали». Тренер Украины — об инциденте с Эриксеном

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном в товарищеском матче.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 65-й минуте при счете 2:1 в пользу датчан Эриксен внезапно потерял сознание и рухнул на газон. В течение длительного времени 34-летнему футболисту оказывали медицинскую помощь, после чего он смог подняться на ноги и покинуть поле. Матч не стали доигрывать и он был отменен.

«Мы потрясены тем, что увидели и пережили. Сейчас наши мысли рядом с Эриксеном и его семьей. Все игроки были рядом с ним. И все болельщики сборной Дании, которые пережили неприятные моменты и минуты. Из уважения к Эриксену было бы неуместно говорить о футболе. Мы, как сборная Украины, мыслями с ним и его семьей.

Когда произошел этот момент, мы увидели, что многие игроки плакали. Ко мне подошел тренер, и мы вместе решили остановить матч. Я считаю, что жизнь — это высшая ценность, а все остальное — вторично», — сказал Мальдера после матча.

Напомним, в июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1). Ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) для контроля сердечного ритма и спустя восемь месяцев он вернулся на поле.

В этом сезоне Эриксен провел 34 матча за «Вольфсбург», в которых забил три мяча и отдал десять голевых передач. Он вошел в тройку лидеров команды по числу сыгранных минут (2724), уступив только защитнику Константиносу Кулиеракису (2840) и вратарю Камилу Грабаре (3360).

Сборная Дании не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, уступив в стыковых матчах за выход на турнир сборной Чехии (2:2, пен. 1:3).