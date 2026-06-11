Болельщик умер на трибуне перед матчем Португалия — Нигерия

Встреча проходила в Лейрии. У хозяев отличились Педру Нету (23') и Франсишку Консейсау (75'), у гостей забил Акор Адамс (37').
По информации источника, за несколько минут до стартового свистка у 77-летнего мужчины остановилось сердце. Он был экстренно госпитализирован, однако врачи позже констатировали смерть.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет с командами ДР Конго (17 июня), Узбекистана (23 июня) и Колумбии (27 июня). Матчи пройдут в Хьюстоне и Майами.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико сегодня, 11 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Роберто Мартинес
Эрик Шелле
Педру Нету
23′
Франсишку Консейсау
75′
Акор Жером Адамс
37′
1
Диогу Кошта
5
Диогу Далот
46′
4
Томаш Араужу
2
Нелсон Семеду
46′
13
Ренату Вейга
16
Франсишку Тринкан
46′
20
Жоау Канселу
18
Педру Нету
46′
25
Нуну Мендеш
80′
6
Матеуш Нунеш
8
Бруну Фернандеш
46′
10
Бернарду Силва
7
Криштиану Роналду
65′
9
Гонсалу Рамуш
3
Рубен Диаш
46′
21
Рубен Невеш
14
Гонсалу Инасиу
46′
24
Самуэль Кошта
90+4′
15
Жоау Невеш
46′
11
Жоау Феликс
71′
23
Витор Феррейра Витинья
46′
26
Франсишку Консейсау
23
Мадука Окойе
13
Бруно Оньемаечи
19′
21
Келвин Басси
14
Кристиан Акпан
60′
8
Франк Оньека
28
Точукву Ннади
80′
19
Пол Онуачу
4
Уилфред Ндиди
60′
18
Рафаэль Оньедика
17
Алекс Ивоби
90′
7
Филип Отеле
10
Фисайо Деле-Баширу
60′
2
Абдуллаи Бевене
6
Семи Аджайи
61′
3
Зайду Сануси
90+3′
22
Акор Жером Адамс
80′
18
Эммануэль Фернандес
15
Мозес Саймон
60′
9
Терем Моффи
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти