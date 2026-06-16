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Женская сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг женских сборных команд.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Женская сборная России поднялась с 29-го на 27-е место в обновленном рейтинге. В июне национальная команда дважды обыграла сборную Китая в товарищеских матчах со счетом 2:1 и 1:0.

Первое место в рейтинге ФИФА сохраняет действующий чемпион мира — сборная Испании, на второй строчке располагается национальная команда США. Сборная Германии обошла команду Англии и поднялась на третье место.

Обновленный рейтинг ФИФА, женские сборные:

1 (1). Испания — 2105,36 балла;

2 (2). США — 2057,92;

3 (4). Германия — 2028,99;

4 (3). Англия — 2027,13;

5 (5). Япония — 1998,83;

6 (7). Франция — 1983,84;

7 (6). Бразилия — 1976,73;

8 (8). Швеция — 1937,94;

9 (19). Канада — 1936,90;

10 (10). Нидерланды — 1911,75…

27 (29). Россия — 1718,14.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.