Женская сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Женская сборная России поднялась с 29-го на 27-е место в обновленном рейтинге. В июне национальная команда дважды обыграла сборную Китая в товарищеских матчах со счетом 2:1 и 1:0.
Первое место в рейтинге ФИФА сохраняет действующий чемпион мира — сборная Испании, на второй строчке располагается национальная команда США. Сборная Германии обошла команду Англии и поднялась на третье место.
Обновленный рейтинг ФИФА, женские сборные:
1 (1). Испания — 2105,36 балла;
2 (2). США — 2057,92;
3 (4). Германия — 2028,99;
4 (3). Англия — 2027,13;
5 (5). Япония — 1998,83;
6 (7). Франция — 1983,84;
7 (6). Бразилия — 1976,73;
8 (8). Швеция — 1937,94;
9 (19). Канада — 1936,90;
10 (10). Нидерланды — 1911,75…
27 (29). Россия — 1718,14.
Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.