Александр Плющенко сравнил тренерские качества Карпина и Мостового

Фигурист Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, в разговоре с «РБ Спорт» поделился мнением о тренерском потенциале бывшего футболиста Александра Мостового. Плющенко отметил, что хотел бы увидеть экс-игрока «Сельты» во главе «Спартака».



«Считаю, что Мостовой точно может тренировать в РПЛ. Человек играл на профессиональном уровне в Ла Лиге. Это уже о многом говорит.

Александр — болельщик красно-белых, поэтому я бы хотел, чтобы он возглавил “Спартак”. Для меня тренер Мостовой сильнее тренера Карпина. Почему? Александр мне нравится больше», — заявил Плющенко.



Отметим, что Александр Мостовой получил тренерскую лицензию категории А. Она дает право работать с клубами Первой лиги, а также входить в тренерский штаб команды РПЛ, однако не позволяет занимать должность главного тренера.



Мостовой дважды становился чемпионом СССР в составе «Спартака». За московскую команду он играл с 1987 по 1992 год и провел 142 матча.