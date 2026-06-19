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Александр Плющенко сравнил тренерские качества Карпина и Мостового

Он также сказал, кого бы из них хотел видеть главным тренером «Спартака».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Фигурист Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, в разговоре с «РБ Спорт» поделился мнением о тренерском потенциале бывшего футболиста Александра Мостового. Плющенко отметил, что хотел бы увидеть экс-игрока «Сельты» во главе «Спартака».

«Считаю, что Мостовой точно может тренировать в РПЛ. Человек играл на профессиональном уровне в Ла Лиге. Это уже о многом говорит.
Александр — болельщик красно-белых, поэтому я бы хотел, чтобы он возглавил “Спартак”. Для меня тренер Мостовой сильнее тренера Карпина. Почему? Александр мне нравится больше», — заявил Плющенко.

Отметим, что Александр Мостовой получил тренерскую лицензию категории А. Она дает право работать с клубами Первой лиги, а также входить в тренерский штаб команды РПЛ, однако не позволяет занимать должность главного тренера.

Мостовой дважды становился чемпионом СССР в составе «Спартака». За московскую команду он играл с 1987 по 1992 год и провел 142 матча.