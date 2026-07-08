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В сборной Германии подтвердили, что были переговоры с Клоппом

Ранее сборная Германии рассталась с Юлианом Нагельсманом.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер подтвердил, что провел переговоры с Юргеном Клоппом. Сейчас Клопп связан контрактом с Red Bull, где занимает должность главы футбольного направления.

«Между Юргеном и мной состоялся разговор. Быстро стало ясно, что это может сработать — и что это сработает», — приводит слова Феллера журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в соцсети X.

Ранее сборная Германии рассталась с Юлианом Нагельсманом. Под его руководством команда не смогла пройти Парагвай на первой стадии плей-офф чемпионата мира 2026 года.

Отметим, журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что детали долгосрочного контракта и ухода Клоппа из системы Red Bull ещё обсуждаются, но 59-летний специалист станет главным тренером сюорной Германии.