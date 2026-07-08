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Марко Матерацци: я не святой, но и Зидан тоже

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци поделился воспоминаниями о финале ЧМ-2006, в котором итальянцы обыграли сборную Франции (1:1, пен. 5:3). Об этом сообщает France Football.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

На 110-й минуте капитан французов Зинедин Зидан ударил Матерацци головой в грудь, после чего был удален. До этого футболисты обменялись несколькими репликами. Матерацци позже рассказал, что спровоцировал Зидана резкими словами о его старшей сестре Лиле.

«Я не святой, но и Зидан тоже, учитывая, что это был не первый подобный поступок с его стороны. Это сделало бы ему честь, если бы после матча он пожал мне руку, и на этом все бы закончилось. Я уважаю его и благодарю за все, чего он добился в своей карьере — и как игрок, и как тренер», — сказал Матерацци.

Финал ЧМ-2006 стал последним матчем в карьере Зидана. Несмотря на то что он был признан лучшим игроком турнира, француз решил завершить карьеру в возрасте 34 лет. Матерацци играл на высоком уровне до 2011 года.

После игровой карьеры Зидан и Матерацци стали тренерами. Француз возглавлял мадридский «Реал», с которым трижды выиграл Лигу чемпионов (2016−2018). Итальянец работал главным тренером в индийском клубе «Ченнайин» и один раз стал с ним чемпионом страны.