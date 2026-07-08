Марко Матерацци: я не святой, но и Зидан тоже

На 110-й минуте капитан французов Зинедин Зидан ударил Матерацци головой в грудь, после чего был удален. До этого футболисты обменялись несколькими репликами. Матерацци позже рассказал, что спровоцировал Зидана резкими словами о его старшей сестре Лиле.
«Я не святой, но и Зидан тоже, учитывая, что это был не первый подобный поступок с его стороны. Это сделало бы ему честь, если бы после матча он пожал мне руку, и на этом все бы закончилось. Я уважаю его и благодарю за все, чего он добился в своей карьере — и как игрок, и как тренер», — сказал Матерацци.
Финал ЧМ-2006 стал последним матчем в карьере Зидана. Несмотря на то что он был признан лучшим игроком турнира, француз решил завершить карьеру в возрасте 34 лет. Матерацци играл на высоком уровне до 2011 года.
После игровой карьеры Зидан и Матерацци стали тренерами. Француз возглавлял мадридский «Реал», с которым трижды выиграл Лигу чемпионов (2016−2018). Итальянец работал главным тренером в индийском клубе «Ченнайин» и один раз стал с ним чемпионом страны.