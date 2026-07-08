Марко Матерацци: я не святой, но и Зидан тоже

«Я не святой, но и Зидан тоже, учитывая, что это был не первый подобный поступок с его стороны. Это сделало бы ему честь, если бы после матча он пожал мне руку, и на этом все бы закончилось. Я уважаю его и благодарю за все, чего он добился в своей карьере — и как игрок, и как тренер», — сказал Матерацци.