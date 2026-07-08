Канчельскис оценил шансы России принять финал ЛЧ или Евро

«Не верю ни в какие джентльменские договоренности с УЕФА. Нас там только завтраками кормят. Понятно, что при всей нынешней ситуации финал Лиги чемпионов или чемпионат Европы нам не дадут провести еще лет 20. Снятие запрета на проведение соревнований в России — больше формальности. Сейчас это трудно представить, к сожалению. Для начала надо, чтобы нашу сборную хоть в каком-то статусе вернули», — сказал Канчельскис.