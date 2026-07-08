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Канчельскис оценил шансы России принять финал ЛЧ или Евро

Бывший игрок сборной России считает, что крупные турниры не вернутся в страну в ближайшие годы.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Соцсети

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах проведения крупных международных футбольных турниров в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Не верю ни в какие джентльменские договоренности с УЕФА. Нас там только завтраками кормят. Понятно, что при всей нынешней ситуации финал Лиги чемпионов или чемпионат Европы нам не дадут провести еще лет 20. Снятие запрета на проведение соревнований в России — больше формальности. Сейчас это трудно представить, к сожалению. Для начала надо, чтобы нашу сборную хоть в каком-то статусе вернули», — сказал Канчельскис.

Ближайший чемпионат Европы пройдет в 2028 году. Турнир примут Великобритания и Ирландия, матчи состоятся с 9 июня по 9 июля.

Евро-2032 пройдет в Италии и Турции. Место проведения чемпионата Европы 2036 года пока не определено.

Финал Лиги чемпионов 2022 года должен был состояться на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, но был перенесен. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Канчельскис выступал за сборную России, «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Рейнджерс» и ряд других клубов.