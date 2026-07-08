Ватцке о Клоппе в сборной Германии: «Юрген — наш план А»

«Сделки пока нет. Есть еще препятствия, которые нужно преодолеть. Особенно с учетом того, что у него есть контракт с “Ред Булл”. Я настроен чуть скептичнее, чем остальные. Я убежден, что шансы выше 50%, но это не значит, что они составляют 100%. Юрген — наш план А, и мы хотим реализовать наш план А. Есть проблемы, которые нужно решить. Готовность Юргена помочь решить эти проблемы — существенная поддержка.



Конечно, у нас есть финансовые ограничения. Мы ожидаем, или скорее я ожидаю, от Юргена небольшую “патриотическую скидку”, в частности. Я знаю, что он любит Германию», — сказал Ватцке.