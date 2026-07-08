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Ватцке о Клоппе в сборной Германии: «Юрген — наш план А»

Вице-президент DFB оценил шансы назначения тренера в сборную Германии выше 50%.

Источник: Reuters

Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что Юрген Клопп остается главным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии. Его слова приводит Bayern & Germany в соцсетях со ссылкой на ZDF.

«Сделки пока нет. Есть еще препятствия, которые нужно преодолеть. Особенно с учетом того, что у него есть контракт с “Ред Булл”. Я настроен чуть скептичнее, чем остальные. Я убежден, что шансы выше 50%, но это не значит, что они составляют 100%. Юрген — наш план А, и мы хотим реализовать наш план А. Есть проблемы, которые нужно решить. Готовность Юргена помочь решить эти проблемы — существенная поддержка.

Конечно, у нас есть финансовые ограничения. Мы ожидаем, или скорее я ожидаю, от Юргена небольшую “патриотическую скидку”, в частности. Я знаю, что он любит Германию», — сказал Ватцке.

Клопп с января 2025 года работает в структуре «Ред Булл» на должности руководителя глобального футбольного направления. Ранее он тренировал «Майнц», дортмундскую «Боруссию» и «Ливерпуль».

С «Ливерпулем» немецкий специалист выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.