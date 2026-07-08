СМИ: Клопп подпишет контракт со сборной Германии до 2030 года

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп станет новым наставником сборной Германии. Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира.
59-летний специалист покинет пост руководителя футбольного направления в компании «Ред Булл». По информации источника, Клопп уже достиг соглашения с Немецким футбольным союзом (DFB).
Стороны подпишут контракт до лета 2030 года. Официально о назначении должны объявить в августе.
Напомним, ранее должность главного тренера сборной Германии занимал Юлиан Нагельсманн, но он покинул пост после того, как Германия сенсационно вылетела в 1/16 финала от Парагвая. Команды сыграли вничью, но немцы проиграли в серии пенальти со счетом 3:4.
До Николо Скиры о скором назначении Клоппа в сборную Германии сообщал журналист Фабрицио Романо, спортивный директор национальной команды признавался также, что проводил переговоры с Юргеном.