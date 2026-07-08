СМИ: Клопп подпишет контракт со сборной Германии до 2030 года

Напомним, ранее должность главного тренера сборной Германии занимал Юлиан Нагельсманн, но он покинул пост после того, как Германия сенсационно вылетела в 1/16 финала от Парагвая. Команды сыграли вничью, но немцы проиграли в серии пенальти со счетом 3:4.