СМИ: УЕФА не готов вернуть сборную России из-за позиции топ-сборных

УЕФА может не допустить возвращение российских команд на международные турниры из-за позиции футбольных ассоциаций Англии, Германии и Франции. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в нескольких национальных федерациях.
Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации, которые предусматривали ограничения в отношении российских спортсменов. В ответ на запрос РИА Новости в УЕФА отказались комментировать это решение.
По данным британского издания, ряд ведущих футбольных ассоциаций Европы, включая Англию, Германию и Францию, по-прежнему выступают против возвращения российских команд. В 2023 году УЕФА уже отказался от идеи допустить к соревнованиям юношеские сборные России (до 17 лет) после давления со стороны нескольких членов организации. Источники утверждают, что президент УЕФА Александр Чеферин, который планирует переизбираться в 2027 году, не намерен идти наперекор значительной части поддерживающих его ассоциаций.
Также сообщается, что Международная федерация футбола (ФИФА) занимает более гибкую позицию по вопросу возвращения российских команд. По информации источника, это может привести к новым разногласиям между ФИФА и УЕФА. Ранее европейская организация раскритиковала решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана и допустить его к матчу ⅛ финала чемпионата мира против Бельгии (1:4).
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределённый срок из-за событий на Украине. В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет, которые пройдут с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.