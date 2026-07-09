Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:00
Карабах
:
Вестри
Все коэффициенты
П1
1.03
X
27.00
П2
54.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Шериф
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.30
П2
7.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
МЛ Витебск
1
:
Университатя Кр
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Петрокуб
1
:
Эгнатия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Флора
2
:
Иберия 1999
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
2
:
Сутьеска
1
П1
X
П2

СМИ: ФБР проверяет Ассоциацию футбола Аргентины из-за финансов

АФА заподозрена в финансовых махинациях с миллионами долларов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

ФБР и министерство юстиции США проводят расследование в отношении Ассоциации футбола Аргентины (АФА) по делу о возможных финансовых махинациях. Об этом сообщает La Nacion.

По информации источника, аргентинский предприниматель Хавьер Фарони и его супруга Эрика Джиллетт переводили деньги через счета АФА в пяти американских банках. Общая сумма операций, по данным издания, составила не менее 260 миллионов долларов.

Отмечается, что часть средств поступила компаниям, которые, как утверждается, не оказывали аргентинской ассоциации каких-либо очевидных услуг.

В ночь на 8 июля сборная Аргентины обыграла Мексику со счётом 3:2 в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026. В четвертьфинале аргентинцы встретятся со сборной Швейцарии.

Футбол. ЧМ-2026
12.07
Аргентина
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.62
П2
5.80