СМИ: ФБР проверяет Ассоциацию футбола Аргентины из-за финансов

ФБР и министерство юстиции США проводят расследование в отношении Ассоциации футбола Аргентины (АФА) по делу о возможных финансовых махинациях. Об этом сообщает La Nacion.
По информации источника, аргентинский предприниматель Хавьер Фарони и его супруга Эрика Джиллетт переводили деньги через счета АФА в пяти американских банках. Общая сумма операций, по данным издания, составила не менее 260 миллионов долларов.
Отмечается, что часть средств поступила компаниям, которые, как утверждается, не оказывали аргентинской ассоциации каких-либо очевидных услуг.
В ночь на 8 июля сборная Аргентины обыграла Мексику со счётом 3:2 в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026. В четвертьфинале аргентинцы встретятся со сборной Швейцарии.