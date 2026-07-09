Bild узнал зарплату Клоппа в сборной Германии

По данным Bild, зарплата 59-летнего специалиста будет выше, чем у бывшего тренера сборной Юлиана Нагельсманна, который зарабатывал 4−6 миллионов в год. 3 июля Немецкий футбольный союз объявил об отставке Нагельсманна, который возглавлял сборную Германии с 2023 года. Под его руководством немцы проиграли Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Ранее Клопп подтвердил, что ведет переговоры с Немецким футбольным союзом. С 2025 года он работает директором по международным связям «Ред Булл». Его контракт рассчитан до конца 2029-го.
До работы в Red Bull специалист возглавлял «Ливерпуль» с 2015-го по 2024 год, а также тренировал «Ливерпуль», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». В общей сложности он выиграл 13 трофеев, в том числе дважды становился чемпионом Бундеслиги (2011, 2012), а также выигрывал АПЛ (2020) и Лигу чемпионов (2019). Клопп покинул «Ливерпуль» после окончания сезона-2023/24 и приостановил тренерскую деятельность на неопределенный срок.