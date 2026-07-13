Гвардиола может возглавить сборную Италии

Испанский специалист Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером сборной Италии.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, Федерация футбола Италии включила наставника в число основных кандидатов на пост главного тренера национальной команды.
Помимо Гвардиолы, на эту должность претендуют Роберто Манчини, который ранее уже возглавлял сборную Италии, а также Антонио Конте, также имеющий опыт работы с национальной командой.
Весной 2026 года Федерация футбола Италии отправила в отставку Дженнаро Гаттузо после того, как сборная не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира-2026.
Напомним, Италии не участвовала в трех чемпионатах мира подряд — в 2018, 2022 и 2026 годах. Это самый длительный подобный период в истории итальянской команды. До этого Италия пропускала чемпионат мира лишь однажды — турнир 1958 года.