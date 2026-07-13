Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
14.07
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.32
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.50
П2
5.02
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Дьер
:
Викингур Р
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
4.26
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Текстильщик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

Гвардиола может возглавить сборную Италии

Весной 2026-го с поста главного тренра ушел Дженнаро Гаттузо.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Испанский специалист Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером сборной Италии.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Федерация футбола Италии включила наставника в число основных кандидатов на пост главного тренера национальной команды.

Помимо Гвардиолы, на эту должность претендуют Роберто Манчини, который ранее уже возглавлял сборную Италии, а также Антонио Конте, также имеющий опыт работы с национальной командой.

Весной 2026 года Федерация футбола Италии отправила в отставку Дженнаро Гаттузо после того, как сборная не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира-2026.

Напомним, Италии не участвовала в трех чемпионатах мира подряд — в 2018, 2022 и 2026 годах. Это самый длительный подобный период в истории итальянской команды. До этого Италия пропускала чемпионат мира лишь однажды — турнир 1958 года.