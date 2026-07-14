СМИ: Пирло считается фаворитом на пост тренера сборной Италии

Пирло завершил карьеру футболиста в 2017 году. Он в разные годы выступал за итальянские клубы «Брешия», «Интер», «Реджина», «Милан» и «Ювентус», последним клубом полузащитника стал «Нью- Йорк Сити», за который он играл с 2015 года. Вместе с «Миланом» Пирло стал двукратным победителем чемпионата Италии, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, по разу выигрывал Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира. В составе «Ювентуса» игрок четыре раза побеждал в чемпионате Италии, дважды завоевал национальный Суперкубок и становился победителем Кубка Италии.