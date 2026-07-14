СМИ: Пирло считается фаворитом на пост тренера сборной Италии

По данным источника, технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини и его советник Леонардо рассматривают 47-летнего специалиста в качестве приоритетного варианта на этот пост. По мнению руководства итальянской федерации, именно Пирло олицетворяет то, что необходимо сборной, перед которой стоит цель вернуться на ведущие роли к чемпионату мира 2030 года.
В Итальянской федерации футбола (FIGC) понимают, что приглашение экс-наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы стало бы непростой задачей, Пирло является альтернативным вариантом. Кандидатуры Антонио Конте и Роберто Манчини также рассматриваются. Ожидается, что к концу недели новое руководство федерации определится с выбором и передаст рекомендацию президенту FIGC Джованни Малаго для финального решения.
Ранее сборная Италии в финале плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.
С лета 2025 года Пирло возглавляет «Дубай Юнайтед». Ранее он также работал в «Ювентусе», «Фатих Карагюмрюк» и «Сампдории».
Пирло завершил карьеру футболиста в 2017 году. Он в разные годы выступал за итальянские клубы «Брешия», «Интер», «Реджина», «Милан» и «Ювентус», последним клубом полузащитника стал «Нью- Йорк Сити», за который он играл с 2015 года. Вместе с «Миланом» Пирло стал двукратным победителем чемпионата Италии, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, по разу выигрывал Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира. В составе «Ювентуса» игрок четыре раза побеждал в чемпионате Италии, дважды завоевал национальный Суперкубок и становился победителем Кубка Италии.
В активе игрока 116 матчей и 13 голов в составе сборной Италии, за которую он выступал с 2002 по 2015 год. Пирло стал чемпионом мира в составе сборной Италии на турнире 2006 года в Германии.