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СМИ: Зидан возглавит сборную Франции до ЧМ-2030

Соглашение с 54-летним специалистом будет рассчитано на четыре года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции и подпишет контракт до 2030 года. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение с 54-летним специалистом будет рассчитано на четыре года — до окончания чемпионата мира-2030.

Ранее сборная Франции уступила Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2026 и теперь сыграет в матче за третье место. После завершения турнира команду покинет Дидье Дешам, возглавлявший национальную сборную на протяжении 14 лет.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он тренировал в 2016—2018 и 2019−2021 годах. Под его руководством клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В качестве игрока Зидан выступал за «Канн», «Бордо», «Ювентус» и «Реал». В составе сборной Франции он провел 108 матчей, забил 31 гол, отдал 29 результативных передач, выиграл чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года, а также стал серебряным призером чемпионата мира-2006.