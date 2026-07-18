СМИ: Зидан возглавит сборную Франции до ЧМ-2030

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он тренировал в 2016—2018 и 2019−2021 годах. Под его руководством клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.