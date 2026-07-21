СМИ: Винисиус перенес пластическую операцию после ЧМ-2026

Форвард выступает за «Реал» с 2018 года. В составе мадридского клуба он трижды становился чемпионом Испании, а также по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Его действующее соглашение истекает летом 2027 года. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).