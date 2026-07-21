СМИ: Винисиус перенес пластическую операцию после ЧМ-2026

По данным источника, 26-летний футболист прошел процедуру по гармонизации подбородка в одной из клиник штата Гояс. Операция была выполнена после вылета бразильской сборной с мирового первенства. В 1/16 финала турнира команда Бразилии уступила Норвегии со счетом 1:2.
На чемпионате мира Винисиус принял участие в пяти матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Форвард выступает за «Реал» с 2018 года. В составе мадридского клуба он трижды становился чемпионом Испании, а также по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Его действующее соглашение истекает летом 2027 года. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Первый официальный матч «Реал» проведет в новом сезоне 22 августа в гостях против «Эспаньола» в рамках Ла Лиги.