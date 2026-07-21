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СМИ: Зидан подписал долгосрочный контракт со сборной Франции

Как сообщает Фабрицио Романо, Зинедин Зидан уже подписал долгосрочный контракт в качестве нового главного тренера сборной Франции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным источника, Зидан подписал соглашение с национальной федерацией до 2030 года. Устная договоренность между сторонами была достигнута еще в ноябре и никогда не подвергалась сомнению, несмотря на предметный интерес к Зидану со стороны нескольких ведущих европейских клубов.

Сборная Франции уступила Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2026, а позднее проиграла англичанам в матче за третье место (4:6). После завершения турнира команду покинул Дидье Дешам, возглавлявший национальную сборную с 2012 года.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он тренировал с 2016-го по 2018 год, а позднее с 2019-го по 2021 год. Под его руководством клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В качестве игрока Зидан выступал за «Канн», «Бордо», «Ювентус» и «Реал». В составе сборной Франции он провел 108 матчей, забил 31 гол, отдал 29 результативных передач, выиграл чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года, а также стал серебряным призером чемпионата мира-2006.

Следующую игру французы проведут 25 сентября в гостях против сборной Турции в рамках Лиги наций.