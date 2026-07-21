СМИ: Зидан подписал долгосрочный контракт со сборной Франции

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он тренировал с 2016-го по 2018 год, а позднее с 2019-го по 2021 год. Под его руководством клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.