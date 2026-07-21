Слот не может согласовать срок контракта в сборной Нидерландов

47-летний специалист является приоритетным вариантом на пост нового тренера сборной Нидерландов.
По информации источника, главным разногласием в переговорах стал срок будущего контракта. Слот хочет заключить соглашение на два года и готов работать в национальной команде до окончания Евро-2028. KNVB предлагает соглашение на четыре года — до конца ЧМ-2030.
Отмечается, что если стороны не смогут договориться, то главным тренером сборной Нидерландов может стать наставник молодежной сборной Микаэль Райцигер.
На ЧМ-2026 сборная Нидерландов дошла до 1/16 финала, где уступила сборной Марокко (1:1, пен. 2:3). После этого главный тренер Роналд Куман объявил об уходе из национальной команды.
В мае этого года Слот был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ливерпуля», который он занимал с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 мерсисайдцы под его руководством выиграли чемпионат Англии.