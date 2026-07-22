Сборную Бельгии может возглавить Марк ван Боммел

Бывший полузащитник «Баварии», «Барселоны» и «Милана» Марк ван Боммел в ближайшее время может стать новым главным тренером сборной Бельгии. Об этом сообщает Nieuwsblad.
По данным источника, переговоры с 49-летним нидерландским специалистом вышли на финальную стадию. Контракт, как ожидается, будет рассчитан до 2028 года. На посту главного тренера ван Боммел сменит француза Руди Гарсию, который покинул сборную после чемпионата мира-2026 в связи с окончанием срока соглашения.
На мировом первенстве бельгийская команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущему чемпиону — сборной Испании — со счётом 1:2.
За игровую карьеру ван Боммел выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной» в 2006 году, а также стал серебряным призёром чемпионата мира 2010 года в составе сборной Нидерландов. В качестве тренера он работал с ПСВ, немецким «Вольфсбургом» и бельгийским «Антверпеном», который возглавлял с 2022 по 2024 год.
Следующий матч сборная Бельгии проведёт на групповом этапе Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. 25 сентября бельгийцы встретятся со сборной Италии. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.