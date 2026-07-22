Экс-игрок «Барселоны» и «Баварии» возглавит сборную Бельгии

Также ван Боммел известен по выступлениям за ПСВ (1999−2005, 2012−2013), «Барселону» (2005−2006), «Баварию» (2006−2011) и «Милан» (2011−2012). В 2006 году он выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», а в 2010 году становился вице-чемпионом мира в составе сборной Нидерландов.