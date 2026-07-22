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Экс-игрок «Барселоны» и «Баварии» возглавит сборную Бельгии

Новым главным тренером сборной Бельгии станет Марк ван Боммел. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, Федерация футбола Бельгии (RBFA) согласовала с 49-летним нидерландским специалистом контракт на два года — до окончания Евро-2028.

Ван Боммел сменит француза Руди Гарсию, который покинул сборную Бельгии после ЧМ-2026. На турнире бельгийцы дошли до ¼ финала, где уступили будущему победителю турнира — сборной Испании (1:2).

Последним местом работы ван Боммела был бельгийский «Антверпен», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Бельгии.

Ранее ван Боммел также возглавлял нидерландский ПСВ (2018−2019) и немецкий «Вольфсбург» (2021).

Также ван Боммел известен по выступлениям за ПСВ (1999−2005, 2012−2013), «Барселону» (2005−2006), «Баварию» (2006−2011) и «Милан» (2011−2012). В 2006 году он выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», а в 2010 году становился вице-чемпионом мира в составе сборной Нидерландов.

Испания
2:1
Первый тайм: 1:1
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
10.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70492 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Голы
Испания
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
Бельгия
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
60′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Статистика
Испания
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
2
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
ВАР
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти