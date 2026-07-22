Карпин дебютировал в кино, сыграв себя в фильме «Дух барса»

Фильм «Дух барса» рассказывает о молодом игроке из Северной Осетии, выступающем за владикавказскую «Аланию». По сюжету команда борется за право выступить в Юношеской футбольной лиге.
Помимо Карпина, в фильме в роли самих себя снялись арбитр ФИФА Сергей Карасев и бывший голкипер сборной России Александр Филимонов.
«Дебютировал в кино в 57 лет. Ребята из Владикавказа снимают фильм о футболе “Дух барса”. Кино про юношескую команду “Алании”, которая борется за выход в Юношескую футбольную лигу. Такие истории могут кого-то мотивировать и привести в футбол. Мы вместе с Сергеем Карасевым сыграли самих себя: он судил матч, а я следил за перспективными игроками. Скоро в кинотеатрах», — написал Карпин в своем Telegram-канале.
Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда завершила отборочный турнир чемпионата мира 2022 года, выйдя в стыковые матчи. Однако в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований. С тех пор команда проводит только товарищеские встречи. Действующий контракт Карпина с Российским футбольным союзом рассчитан до июля 2028 года.