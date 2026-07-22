Карпин дебютировал в кино, сыграв себя в фильме «Дух барса»

«Дебютировал в кино в 57 лет. Ребята из Владикавказа снимают фильм о футболе “Дух барса”. Кино про юношескую команду “Алании”, которая борется за выход в Юношескую футбольную лигу. Такие истории могут кого-то мотивировать и привести в футбол. Мы вместе с Сергеем Карасевым сыграли самих себя: он судил матч, а я следил за перспективными игроками. Скоро в кинотеатрах», — написал Карпин в своем Telegram-канале.