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Дегтярев: ФИФА понимает, что россиян надо возвращать к турнирам

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что руководство ФИФА осознает необходимость возвращения российских сборных к международным соревнованиям.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам министра и главы Олимпийского комитета России, главным препятствием остается позиция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«В футболе переговорный процесс не останавливался. У руководства ФИФА есть хорошее видение и понимание, что Россию надо возвращать. Пока упираемся в УЕФА», — сказал Дегтярев в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее журналист Роб Харрис сообщил в социальных сетях, что ФИФА может рассмотреть вопрос о допуске российских клубов и национальных команд к международным турнирам после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по отмене ограничений для спортсменов из России.

Российские сборные и клубы не участвуют в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

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