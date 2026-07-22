Дегтярев: ФИФА понимает, что россиян надо возвращать к турнирам

По словам министра и главы Олимпийского комитета России, главным препятствием остается позиция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«В футболе переговорный процесс не останавливался. У руководства ФИФА есть хорошее видение и понимание, что Россию надо возвращать. Пока упираемся в УЕФА», — сказал Дегтярев в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее журналист Роб Харрис сообщил в социальных сетях, что ФИФА может рассмотреть вопрос о допуске российских клубов и национальных команд к международным турнирам после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по отмене ограничений для спортсменов из России.
Российские сборные и клубы не участвуют в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.