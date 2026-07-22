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Сразу несколько стран Сахеля хотят провести Кубок Африки — 2032

Африканская конфедерация футбола приняла совместную декларацию Буркина-Фасо, Мали и Нигера о намерении провести турнир.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Буркина-Фасо, Мали и Нигер планируют совместно претендовать на проведение Кубка африканских наций по футболу 2032 года. Об этом сообщила Федерация футбола Нигера.

По информации организации, Африканская конфедерация футбола (CAF) приняла совместную декларацию трех стран о намерении принять турнир. Теперь Буркина-Фасо, Мали и Нигер смогут продолжить участие в официальной процедуре выбора хозяев соревнования.

Ранее CAF объявила о начале приема заявок на проведение Кубка африканских наций 2028, 2032 и 2036 годов. Конфедерация рассматривает как индивидуальные, так и совместные заявки нескольких государств.

Осенью 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали Альянс государств Сахеля для координации действий в политической, экономической сферах и в области безопасности. В июле 2024 года объединение преобразовали в конфедерацию для дальнейшего развития сотрудничества и интеграции. В январе 2025 года все три страны официально вышли из Экономического сообщества стран Западной Африки.