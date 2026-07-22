Сразу несколько стран Сахеля хотят провести Кубок Африки — 2032

Осенью 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали Альянс государств Сахеля для координации действий в политической, экономической сферах и в области безопасности. В июле 2024 года объединение преобразовали в конфедерацию для дальнейшего развития сотрудничества и интеграции. В январе 2025 года все три страны официально вышли из Экономического сообщества стран Западной Африки.