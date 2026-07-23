Федерация опровергла сообщения о визите ФБР к сборной Аргентины

Ранее Infobae и TN писали, что сотрудники ФБР прибыли в аэропорт перед вылетом чартерного рейса сборной Аргентины в Буэнос-Айрес, изъяли мобильные телефоны и другую электронику у Тапиа и нескольких членов делегации, а также вручили главе AFA и другим представителям повестки в суд штата Флорида.