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Федерация опровергла сообщения о визите ФБР к сборной Аргентины

Известно, что ФБР подозревает Аргентинскую футбольную ассоциацию в финансовых махинациях.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) опровергла сообщения о том, что президента организации Клаудио Тапиа якобы задерживали агенты ФБР перед вылетом из Нью-Йорка после финала чемпионата мира. Об этом сообщает Infobae.

Ранее Infobae и TN писали, что сотрудники ФБР прибыли в аэропорт перед вылетом чартерного рейса сборной Аргентины в Буэнос-Айрес, изъяли мобильные телефоны и другую электронику у Тапиа и нескольких членов делегации, а также вручили главе AFA и другим представителям повестки в суд штата Флорида.

«Ни один из описанных инцидентов не имел места», — заявил представитель AFA.

В июле стало известно, что ФБР и федеральные прокуроры США собирают показания в рамках расследования финансовых операций AFA на территории страны. По данным СМИ, внимание следствия сосредоточено на компании TourProdEnter LLC, принадлежащей театральному продюсеру Хавьеру Фарони. Она занималась обработкой платежей по международным контрактам AFA, включая соглашения с Adidas и Warner.

Сообщается, что через счета компании Фарони в пяти американских банках прошло более 300 млн долларов, однако лишь часть этих переводов может быть подтверждена как операционные расходы AFA.