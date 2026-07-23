СМИ: Гвардиола запросил €20 млн за работу со сборной Италии

55-летний испанец возглавлял «Манчестер Сити» с 2016 года и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 турниров: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.