СМИ: Гвардиола запросил €20 млн за работу со сборной Италии

Ранее президент FIGC Джованни Малаго подтвердил, что федерация контактировала с Гвардиолой, и отметил, что ради такого специалиста организация готова рассмотреть особые условия финансирования.
По информации источника, изначально итальянская сторона была готова предложить испанцу контракт с зарплатой около €10 млн в год. Помимо Гвардиолы, среди кандидатов на должность главного тренера сборной Италии также называются Андреа Пирло и Роберто Манчини.
Сам Гвардиола ранее заявил, что после ухода из «Манчестер Сити» по окончании сезона-2025/26 не планирует сразу возвращаться к тренерской работе.
55-летний испанец возглавлял «Манчестер Сити» с 2016 года и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 турниров: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года. После неудачи команду покинул главный тренер Дженнаро Гаттузо, а президент FIGC Габриэле Гравина оставил свой пост. Новым руководителем федерации стал Джованни Малаго.