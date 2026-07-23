Клопп официально возглавит сборную Германии 24 июля

До работы в Red Bull специалист возглавлял «Ливерпуль» с 2015-го по 2024 год, а также тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». В общей сложности он выиграл 13 трофеев, в том числе дважды становился чемпионом Бундеслиги (2011, 2012), а также выигрывал АПЛ (2020) и Лигу чемпионов (2019). Клопп покинул «Ливерпуль» после окончания сезона-2023/24 и приостановил тренерскую деятельность на неопределенный срок.