Сборная Бразилии по футболу впервые проведет матч в Индии

«Эти три товарищеских матча станут началом нового цикла, который должен привести сборную к целям ближайших лет — Кубку Америки 2028 года и чемпионату мира 2030 года. Мы используем эти три товарищеских матча, чтобы пригласить в сборную новых игроков, особенно молодых, которые смогут проявить свой талант в ближайшие годы.



Интеграция с юношескими категориями и оценка работы в командах игроков до 15, до 17 и до 20 лет очень важны. Мы должны учитывать, что четыре года назад Райан выступал в команде до 17 лет и стал очень важным игроком. Нам нужно иметь хорошую связь с командой игроков до 20 лет, а также использовать подготовку к следующим Олимпийским играм, где многие игроки, теоретически, могут быть на чемпионате мира 2030 года», — приводит слова Анчелотти пресс-служба сборной.