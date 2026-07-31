Сборная Бразилии по футболу впервые проведет матч в Индии

Об этом сообщили India Today, а позднее информацию официально подтвердила Бразильская конфедерация футбола (CBF).
Ранее ESPN сообщал, что CBF ведет переговоры о проведении игры в Калькутте, однако тогда соперник бразильцев еще не был определен.
По данным СМИ, переговоры между CBF и индийской стороной начались во время чемпионата мира 2026 года. После турнира интерес к проведению матча значительно вырос: выступление Бразилии вызвало огромный отклик среди индийских болельщиков, а массовые просмотры матчей, уличные рисунки и праздничные акции стали вирусными в социальных сетях.
«После товарищеских матчей в Австралии нашим следующим пунктом назначения станет Индия, где мы напишем беспрецедентную главу в нашей истории. 3 октября сборная впервые выйдет на поле на индийской земле, на стадионе “Солт-Лейк” в Калькутте. Это будет особенная встреча со страной, в которой находится самая большая международная база болельщиков бразильской сборной и которая на протяжении поколений следит за историей бразильского футбола с огромной любовью и страстью. Мы с нетерпением ждем этого момента вместе с миллионами индийских болельщиков! Увидимся в Калькутте», — говорится в заявлении CBF.
Всеиндийская федерация футбола также подтвердила проведение встречи.
«Дата для истории. Индия против Бразилии — товарищеский матч ФИФА на стадионе “Солт-Лейк” 3 октября», — сообщили в организации.
Для сборной Индии этот матч станет встречей с самым высокорейтинговым соперником с момента появления рейтинга ФИФА в 1992 году. Сейчас Бразилия занимает пятое место в мировом рейтинге, Индия — 138-е.
До матча с Индией сборная Бразилии 25 и 29 сентября сыграет с национальной команды Австралии.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских встреч.
«Эти три товарищеских матча станут началом нового цикла, который должен привести сборную к целям ближайших лет — Кубку Америки 2028 года и чемпионату мира 2030 года. Мы используем эти три товарищеских матча, чтобы пригласить в сборную новых игроков, особенно молодых, которые смогут проявить свой талант в ближайшие годы.
Интеграция с юношескими категориями и оценка работы в командах игроков до 15, до 17 и до 20 лет очень важны. Мы должны учитывать, что четыре года назад Райан выступал в команде до 17 лет и стал очень важным игроком. Нам нужно иметь хорошую связь с командой игроков до 20 лет, а также использовать подготовку к следующим Олимпийским играм, где многие игроки, теоретически, могут быть на чемпионате мира 2030 года», — приводит слова Анчелотти пресс-служба сборной.