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Сборная Бразилии по футболу впервые проведет матч в Индии

Сборная Бразилии впервые в истории проведет матч на территории Индии. Товарищеская встреча с национальной командой Индии состоится 3 октября в Калькутте.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Об этом сообщили India Today, а позднее информацию официально подтвердила Бразильская конфедерация футбола (CBF).

Ранее ESPN сообщал, что CBF ведет переговоры о проведении игры в Калькутте, однако тогда соперник бразильцев еще не был определен.

По данным СМИ, переговоры между CBF и индийской стороной начались во время чемпионата мира 2026 года. После турнира интерес к проведению матча значительно вырос: выступление Бразилии вызвало огромный отклик среди индийских болельщиков, а массовые просмотры матчей, уличные рисунки и праздничные акции стали вирусными в социальных сетях.

«После товарищеских матчей в Австралии нашим следующим пунктом назначения станет Индия, где мы напишем беспрецедентную главу в нашей истории. 3 октября сборная впервые выйдет на поле на индийской земле, на стадионе “Солт-Лейк” в Калькутте. Это будет особенная встреча со страной, в которой находится самая большая международная база болельщиков бразильской сборной и которая на протяжении поколений следит за историей бразильского футбола с огромной любовью и страстью. Мы с нетерпением ждем этого момента вместе с миллионами индийских болельщиков! Увидимся в Калькутте», — говорится в заявлении CBF.

Всеиндийская федерация футбола также подтвердила проведение встречи.

«Дата для истории. Индия против Бразилии — товарищеский матч ФИФА на стадионе “Солт-Лейк” 3 октября», — сообщили в организации.

Для сборной Индии этот матч станет встречей с самым высокорейтинговым соперником с момента появления рейтинга ФИФА в 1992 году. Сейчас Бразилия занимает пятое место в мировом рейтинге, Индия — 138-е.

До матча с Индией сборная Бразилии 25 и 29 сентября сыграет с национальной команды Австралии.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских встреч.

«Эти три товарищеских матча станут началом нового цикла, который должен привести сборную к целям ближайших лет — Кубку Америки 2028 года и чемпионату мира 2030 года. Мы используем эти три товарищеских матча, чтобы пригласить в сборную новых игроков, особенно молодых, которые смогут проявить свой талант в ближайшие годы.

Интеграция с юношескими категориями и оценка работы в командах игроков до 15, до 17 и до 20 лет очень важны. Мы должны учитывать, что четыре года назад Райан выступал в команде до 17 лет и стал очень важным игроком. Нам нужно иметь хорошую связь с командой игроков до 20 лет, а также использовать подготовку к следующим Олимпийским играм, где многие игроки, теоретически, могут быть на чемпионате мира 2030 года», — приводит слова Анчелотти пресс-служба сборной.